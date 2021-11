Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unaufmerksamkeit beim Abbiegen verursacht Unfall

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 11:50 Uhr an der Kreuzung Kaiserring/Fressgasse. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem LKW den Kaiserring,als er in die Fressgasse einbog, ohne sich vorher auf dem richtigen Fahrstreifen einzuordnen. Hierbei kollidierte er mit einer 45-Jährigen Autofahrerin, welche sich ordnungsgemäß auf der Abbiegespur befand. Verletzt wurde niemand, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

