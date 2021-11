Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: E-Bike-Fahrerin gestürzt

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 12.45 Uhr kam eine 51-jährige Radfahrerin an der Einmündung Grabengasse/Hauptstraße zu Fall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die E-Bike-Fahrerin alleinbeteiligt aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt sein. Dabei zog sich die Frau eine Fraktur zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

