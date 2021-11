Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Streifenwagen beschädigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Streifenwagen im Quadrat Q4 - das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht Zeugen.

Als die Polizeibeamten nach einem Einsatz um 21:08 Uhr an ihren geparkten Streifenwagen auf Höhe der Hausnummer 12 zurückkamen, mussten sie feststellen, dass beide Außenspiegel abgetreten wurden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete kurz zuvor eine Person, die sich am Auto zu schaffen machte und anschließend flüchtete. Der Täter soll eine hellbraune Jacke und eine Mütze getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell