Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Unfall gebaut und geflüchtet

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 07:50 Uhr in der Dambach-la-Ville-Straße. Eine 37-Jährige Frau wollte auf dem Parkplatz der dortigen Schule rückwärts ausparken, als sie dabei einen am Fahrbahnrand geparkten BMW touchierte. Nachdem sie an ihrem PKW nach einem Unfallschaden geschaut hatte, entfernte sie sich anschließend einfach von der Unfallstelle ohne ihren Feststellungspflichten nachzukommen. Ein aufmerksame Zeugin hatte den Unfall allerdings beobachtet, sodass die Unfallverursacherin kurze Zeit später von den hinzugerufenen Beamten ausfindig gemacht werden konnte. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell