Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung an PKW ++ Hoher Schaden nach Betrug ++ Verkehrsunfallflucht (2) ++

Sachbeschädigung an PKW

Emden- Am 15.03.2022 beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr zwei im Bereich der "Isenseestraße" geparkte PKW. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Beifahrerseite eines "Renault Laguna" und die Fahrerseite eines "Opel Corsa" durch einen spitzen Gegenstand zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Hoher Schaden nach Betrug

Leer- Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte eine 64-jährige Frau aus dem Landkreis Leer per SMS und gab sich als ihr Sohn aus. Unter Vortäuschen dieser falschen Tatsache forderte der Täter die Frau mehrfach auf, eine hohe Geldsumme auf ein Konto zu überweisen. Die Geschädigte kam der Aufforderung des vermeintlichen Sohnes nach. Durch diese Form des Betruges kam es zu einem Schaden von über 13.000 Euro. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Betrugsmaschen mit gleichgelagerter Vorgehensweise. Durch das Vortäuschen von Notlagen Angehöriger oder nahestehender Personen versuchen die Täter an das Ersparte der kontaktierten Person zu gelangen. Haben Sie Zweifel am Wahrheitsgehalt einer solchen Nachricht, so versichern Sie sich auf anderen Wegen der Kommunikation bei Ihren Angehörigen oder verständigen Sie die Polizei. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie u.a. auf www.polizei.beratung.de und www.o-s-s-i.de.

Verkehrsunfallflucht

Rhauderfehn- In der Zeit vom 14.03.2022, 17:30 Uhr, bis zum 15.03.2022, 08:00 Uhr, kam es im Bereich "Untenende" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Seitenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten "Ford Fiesta" und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Borkum- Bereits am 11.02.2022 kam es auf Borkum gegen 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Der aus Freisbach stammende Mann befuhr die Straße "Am Neuen Hafen" in Richtung des Yachthafens. Bei dem Versuch, nach links auf die "Juister Straße" abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr dem E-Scooter-Fahrer auf, sodass dieser auf die Motorhaube des PKW und in der Folge auf den Boden prallte. Durch den Sturz verletzte sich der E-Scooter-Fahrer leicht im Bereich des Oberkörpers. Der Fahrzeugführer des PKW mit Emder Städtekennung entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem PKW soll es sich um ein blaues Fahrzeug (ggf. Limousine) eines möglicherweise asiatischen Herstellers handeln. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell