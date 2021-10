Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit leichtverletzter Person

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 16.10.2021, gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger aus dem Landkreis mit seinem Leichtkraftrad die Gasstraße, aus Richtung Bahnhof kommend. In Höhe der Feuerwehr wollte er nach links in die Teichstraße abbiegen. Dabei übersah er das bevorrechtigte, entgegenkommende Auto eines 33-jährigen Mannes aus Pirmasens. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der 16-jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Fuß verletzt. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell