Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Zweibrücken (ots)

Am frühen Morgen des 16.10.2021 in der Zeit von 00:30 - 01:30 Uhr wurde in der Köhlstraße ein unverschlossener weißer Skoda Octavia geöffnet und durchwühlt. Es wurde eine Sporttasche mit der Aufschrift "Bauhaus", eine 10er-Karte für das Badeparadies Zweibrücken und eine Ray Ban-Sonnenbrille gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat (Tel. 06332-9760 oder Email pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

