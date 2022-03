Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Aufbruch eines Altkleidercontainers ++ Verkehrsunfallflucht (3) ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Sexuelle Belästigung ++ Verkehrsunfall ++

Trunkenheitsfahrt

Leer- Am 17.03.2022 teilte eine Zeugin der Polizei gegen 03:55 Uhr telefonisch mit, dass es zu einer Trunkenheitsfahrt im Bereich einer Tankstelle in der "Bremer Straße" gekommen wäre. Sie habe beobachtet, wie ein männlicher Fahrzeugführer einen PKW führte, obwohl dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Durch die eingesetzten Beamten wurde der 51-jähriger Fahrer des PKW kontrolliert. Aufgrund der hohen Alkoholisierung war eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration nicht möglich. Es erfolgte die Durchführung einer Blutentnahme. Zudem führte der Papenburger den PKW, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aufbruch eines Altkleidercontainers

Emden- In der Zeit vom 15.03.2022, 06:30 Uhr, bis zum 16.03.2022, 07:20 Uhr, kam es um Aufbruch eines Altkleidercontainers auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der "Fritz-Reuter-Straße". Bislang unbekannte Täter brachen den Container vermutlich mit Werkzeug auf. Zum Diebesgut können nach derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Angaben getätigt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht (3)

Leer- Am 16.03.2022 kam es gegen 13:25 Uhr im Bereich der Einmündung "Reimersstraße" Ecke "Ulrichstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 55-jähriger Leeraner befuhr mit seinem Liegerad die "Reimersstraße" aus Richtung "Bremer Straße" kommend. Beim Passieren des zuvor genannten Einmündungsbereichs fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der "Ulrichstraße" kommend in die "Reimersstraße" ein und kollidierte mit dem Liegeradfahrer. Der Fahrzeugführer setzte die Fahrt ungeachtet des Zusammenstoßes fort. Durch den Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt und das Liegerad stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen weißen SUV der Marke "Mazda" mit einer Beschädigung im Bereich der Beifahrerseite handeln. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Weener- Am 15.03.2022 kam es gegen 13:15 Uhr im Bereich der "Lindenstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 10-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem PKW die zuvor genannte Straße und bog in die "Johann-Schüür-Straße" ab. Dabei fuhr der PKW über den Gehweg und über den linken Fuß des auf dem Gehweg befindlichen Kindes. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Weeneranerin wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Bei dem PKW mit Leeraner Städtekennung soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen mit schwarzen Streifen an der Fahrzeugseite handeln. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weener in Verbindung zu setzen.

Emden- Am 16.03.2022 kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der "Auricher Straße". Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten silbernen "VW Golf" am Heck. In der Folge entfernte sich die Person von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW

Weener- In der Zeit vom 15.03.2022, 18:00 Uhr, bis zum 16.03.2022, 12:30 Uhr, kam es in der "Kreuzstraße" zur Sachbeschädigung eines PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Windschutzscheibe des dort geparkten schwarzen "Mercedes Benz B-Klasse" mit einem nicht bekannten Gegenstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weener in Verbindung zu setzen.

Sexuelle Belästigung

Leer- Bereits am 10.03.2022 kam es gegen 18:15 Uhr im Bereich der Straße "Hasenpfad" zur sexuellen Belästigung einer 28-jährigen Leeranerin. Ein bislang unbekannter männlicher Täter fasste der Frau von hinten in den Schritt. Die Frau reagierte sofort und stieß dem Täter mit dem Ellenbogen in dessen Gesicht. Der Täter ergriff zu Fuß die Flucht. Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben: 19-25 Jahre alt, 1,60m-1,65m groß, dunkle und leicht wellige/ lockige Haare (Deckhaar länger als die Seiten), schwarze Hose, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarzer Rucksack mit zwei Reißverschlüssen Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Hesel- Am 16.03.2022 kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Bereich der "Leeraner Straße" (B72) Ecke "Oldenburger Straße". Ein 46-jähriger Mann aus Großefehn befuhr mit seinem "VW Passat" die "Oldenburger Straße" und beabsichtigte dabei, auf die B72 in Richtung Aurich zu fahren. Ein 26-jähriger Leeraner befuhr mit seinem "VW Touran" die B72 aus Richtung Leer kommend ebenfalls in Richtung Aurich. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider PKW, sodass Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Da beide Unfallbeteiligte angaben, dass die jeweilige Ampel grünes Licht angezeigt hätte, werden mögliche Zeugen des Unfalles gebeten, sich mit der Polizei Hesel in Verbindung zu setzen.

