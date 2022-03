Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.03.2022 ++ 2x Verkehrsunfallflucht ++

PI Leer/Emden (ots)

Jemgum - Verkehrsunfallflucht

Am 20.03.2022, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 54jährige Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Mann mit dem Rad die Pogumer Straße in Jemgum. Dort kam es zu einer Begegnung mit zwei Frauen, die in Begleitung ihrer Hunde waren. Einer dieser Hunde, ein schwarzer Mischlingshund, war nicht angeleint und lief der Urlauberin vor das Fahrrad. Diese musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern und stürzte. Dabei verletzte sich die Radfahrerin. Die Hundehalterinnen entfernen sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Tierhalterin des betroffenen Hundes und mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 12.03.2022, 12:00 Uhr bis 19.03.2022, 15:00 Uhr wurde ein Pkw Kia in der Neutorstraße in Emden, in Höhe einer Pizzeria seitlich an der Straße abgeparkt und vermutlich durch einen Pkw beschädigt. Der Unfallbeteiligte flüchtete vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Augenzeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

