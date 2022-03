Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Meldung zur Präventionskampagne "Betrugsmittwoch - klüger als der Betrüger" Teil 7 - Fahrzeugkauf online

PI Leer/Emden (ots)

Heute: Online-Fahrzeugkauf

Bis vor einigen Jahren gab es eigentlich nur eine Variante, wenn man sich ein neues Auto kaufen wollte: Sightseeing bei diversen Fahrzeughändlern vor Ort. Heutzutage kann man sich sein Fahrzeug online schon mal aussuchen, bei Neuwagen sogar konfigurieren und per Mail oder Telefon schon mal Kontakt aufnehmen. Oftmals werden sich Käufer und Verkäufer schon vorab einig und der Wagen wird einige Tage später abgeholt. Nicht selten legen Kaufinteressenten für das Traumauto auch mal einige hundert Kilometer zurück. Wenn nach den fernmündlichen oder Online-Verhandlungen der Wagen persönlich abgeholt und am besten auch noch überprüft wird, steht bei einer Bezahlung bei Abholung einem erfolgreichen Handelsabschluss nichts mehr im Weg. Neuester Trend ist, dass man seinen Wagen bei tatsächlich seriösen Anbietern bestellen und liefern lassen kann. Neuartige Portale stellen die Fahrzeuge online vor und bieten auch Zahlungsmöglichkeiten und die Lieferung vor die Haustür an. Wenn es sich denn um einen ordnungsgemäßen Händler handelt, kann das zufriedenstellend für den Käufer sein. Bei dieser Art des Handels muss aber mittlerweile sehr aufgepasst werden, dass man nicht auf ein gefälschtes Fake-Portal, bzw. an betrügerische Anbieter gerät. Es wird dringend angeraten, vor dem Kauf alle Fakten zu prüfen. Ebenfalls im Trend liegen derzeit Angebote aus dem Ausland, die auf Kaufportalen für Fahrzeuge zu finden sind. Es wird ein hochwertiges Fahrzeug zum günstigen Preis inclusive Fracht angeboten. Allerdings wird ausschließlich um Vorkasse, meist ins Ausland, gebeten und dann behauptet, der Wagen würde überführt werden. Von diesen Angeboten rät die Polizei dringend ab. In der Regel sind die angepriesenen Fahrzeuge gar nicht real und werden entsprechend auch nicht geliefert. Das vorab ins Ausland transferierte Geld ist nach mehreren Folgetransaktionen nicht mehr verfolgbar und entsprechend verloren. Die Polizei empfiehlt, dass vor dem Fahrzeugkauf alle Fakten gecheckt, das Fahrzeug und die kompletten Papiere überprüft und das Fahrzeug persönlich abgeholt und bezahlt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell