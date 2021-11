Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorrad in Vilkerath entwendet

Overath (ots)

Am Mittwoch (17.11.) zwischen 01:00 Uhr und 07:15 Uhr wurde das Motorrad eines 39-jährigen Overathers entwendet, welches er in diesem Zeitraum auf einem Grundstück in der Straße Kramichsgarten im Stadtteil Vilkerath abgestellt hatte.

Bei dem Kraftrad handelt es sich um eine orangefarbene KTM 690 Enduro R mit dem amtlichen Kennzeichen GL-MB84. Der Gesamtwert wird auf circa 9000 Euro geschätzt. Das Motorrad und das Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei möglichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

