Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 150 Euro bei Einbruch in Gaststätte entwendet

Leichlingen (ots)

Am Mittwoch (16.11.) gegen 09:45 Uhr stellte die Reinigungskraft einer Gaststätte in der Hochstraße in Leichlingen fest, dass unbekannte Täter durch ein Fenster auf der Vorderseite des Gebäudes, welches sie lediglich zugezogen vorfand, eingebrochen waren.

Als sie den Inhaber der Gaststätte über die Unordnung und seltsamen Vorkommnisse informierte, stellte dieser nach Begutachtung des Tatortes fest, dass insgesamt 150 Euro und ein Kellnerportemonnaie fehlten. Zudem gab er an, die Örtlichkeit am Vortag gegen 23:30 Uhr verlassen zu haben. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

