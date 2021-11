Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zwei Werkzeugkoffer aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Burscheid (ots)

Am gestrigen Dienstag (16.11.) gegen 07:20 Uhr stellte ein 41-jähriger Burscheider fest, dass die Fensterscheibe auf der Fahrerseite seines Dienstfahrzeuges, welches er am Vorabend gegen 18:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Sträßchen in Burscheid abgestellt hatte, eingeschlagen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Werkzeugkoffer aus der Ladekabine entwendet, in denen sich ein Feuchtigkeitsmesser und ein Stemmhammer der Marke Bosch befanden. Der Gesamtschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

