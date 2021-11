Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei LED-Strahler und Wein bei Einbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (16.11.) gegen 09:20 Uhr bemerkte ein Servicemanager aus Frankenforst eine eingeschlagene Fensterscheibe am Dach eines freistehenden Gebäudes auf der Straße Am Schloss im Stadtteil Bensberg, welches als Mietsaal für Events genutzt wird.

Laut Angaben des Geschädigten habe er am Vortag gegen 15:00 Uhr sechs LED-Strahler für ein bevorstehendes Event aufgestellt, wovon nun drei fehlen. Zudem haben die unbekannten Täter aus einem Nebenraum zusätzlich drei Flaschen Wein entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Zur Sicherung möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. Wer Hinweise zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahls geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell