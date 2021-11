Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen? Findet jeden Tag statt. Virtuell und real! Auch in Ihrem Umfeld!

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Haben Sie Kinder? Haben die schon ein Smartphone? Wissen Sie, was ihre Kinder damit machen? Das Verschicken und Weiterleiten von Fotos mit kinderpornografischem Inhalt hat unter Kindern und Jugendlichen 2020 um 53 Prozent im Vergleich zu 2019 zugenommen Es handelt sich dabei um einen schweren Straftatbestand. Im Rahmen des heutigen 7. Europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und Gewalt möchte auch die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises erneut auf das Thema aufmerksam machen. Spätestens seit den bekanntgewordenen Fällen aus Bergisch Gladbach und Lügde ist der "Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen" sowie "Kinderpornografie" im öffentlichen Bewusstsein angekommen.

Informieren Sie sich und Ihre Kinder über das Phänomen, über die Strafbarkeit, darüber was zu tun ist, wenn Sie oder Ihre Kinder solche Fotos oder Videos zugesandt bekommen. Das Programm polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) hat dazu eindrückliche Spots entwickelt und Informationen zusammengestellt.

Kampagne "Sounds wrong"(https://www.soundswrong.de/) Kampagne "denken statt senden" (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sexualdelikte/kinderpornografie/die-kampagne/)

Sexueller Missbrauch an Kindern findet aber natürlich nicht nur virtuell, sondern auch in der realen Welt statt. Die Reaktionen der Kinder und Jugendlichen auf solch einen Missbrauch sind dabei so unterschiedlich und facettenreich wie der Missbrauch selber. Es gibt nicht das EINE Erkennungszeichen für sexuelle Gewalt. Haben Sie auffällige Umstände in Ihrem Umfeld oder ein verändertes Verhalten an einem Kind wahrgenommen? Sind Sie unsicher, wie Sie damit umgehen sollen? Benötigen Sie Hilfe, Beratung oder Unterstützung?

Das LKA NRW hat ein Hinweistelefon für Verdachtsfälle sexueller Gewalt an Kindern oder Jugendlichen eingerichtet. Es ist Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 - 16:00 Uhr unter der Nummer 0800 0431 431 erreichbar.

Weitere Hilfsangebote:

Nummer gegen Kummer: 116 111 kostenlose und anonyme Hilfe für Kinder und Jugendliche

0800 111 0 550 Hotline für Eltern, die sich Sorgen um ihr Kind machen

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch

0800 22 55 530 - kostenloser und anonymer Hilfe für von sexueller Gewalt Betroffene sowie deren Angehörige

Frauenzimmer e.V.

02174 1047 Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Rheinisch Bergischen Kreis (ck)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell