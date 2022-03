POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Montag, 28.03.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Verdacht der Brandstiftung -Zeugen gesucht-

Leer - Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei und der Feuerwehr gegen 15:25 Uhr ein Feuer auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Netto an der Papenburger Straße gemeldet. Dort war der Unterstand für Einkaufswagen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber nicht mehr verhindern, dass sowohl der Unterstand als auch die Einkaufswagen erheblich beschädigt wurden. Die Ursache des Brandes ist zurzeit nicht bekannt, eine bewusste Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Stein auf die Fahrbahn gelegt -Zeugen gesucht-

Emden - Am Sonntagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter gegen 04 Uhr einen Pflasterstein auf die Fahrbahn gelegt. Ein 62-jähriger Pkw-Führer erkannte das Hindernis zu spät und fuhr über den Stein. Hierbei wurde die Ölwanne des Pkw aufgerissen. Der Pkw war selbstredend nicht mehr fahrbereit und die Feuerwehr Emden musste die Fahrbahn reinigen. Auch in diesem Fall werden Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden. Gegen den unbekannten Verursacher wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Beschädigungen an Kraftfahrzeugen -Zeugen gesucht-

Emden - Gegen 04 Uhr des Sonntagmorgen wurde in der Pottgießerstraße ein Roller der Marke Peugeot von einem bisher unbekannten Täter umgeworfen und dadurch erheblich beschädigt. Der Geschädigte (33 Jahre alt) hatte einen Knall vernommen und nachfolgend erkennen müssen, dass sein Roller umgeworfen worden war. Gegen 17 Uhr des Sonntages wurde bekannt, dass in der Schwabenstraße ein Pkw der Marke Hyundai zerkratzt worden war. Die Tatzeit muss zwischen den späten Samstagabend bis zur Meldezeit liegen, so die Angaben des 24-jährigen Geschädigten. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Moormerland - Gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Anschrift in der Siebrandsstraße gerufen. Angerufen hatte bei der Polizei eine Bekannte des dort in der Siebrandsstraße wohnenden 28-jährigen Mannes. Die Anruferin hatte in dem Anruf mit dem Bekannten den Eindruck, dass es ihrem Bekannten nicht gut geht und das sich noch eine fremde, zweite Person in der Wohnung befindet. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes reagierte der o.g. 28-jährige bereits an der Wohnungstür sofort aggressiv und attackierte die Beamten, als diese sich Zutritt zur Wohnung verschaffen wollten. Die Beamten wurden durch den Aggressor leicht verletzt, konnten diesen aber zu Boden bringen und in Gewahrsam nehmen. Der Mann war leicht alkoholisiert, der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Warum der 28-jährige so aggressiv reagierte und auf die Beamten eingeschlagen hat, ist zurzeit noch unklar. Die Beamten konnten nach der Ingewahrsamnahme des Mannes in der Wohnung keine Umstände erkennen, die sein Verhalten erklären konnten. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden.

Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Moormerland - Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Pkw-Führers aus Moormerland in der Kolberger Straße der Ortschaft Neermoor gegen 05:30 des Sonntagmorgen musste die Beamten feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Zudem hatten die Beamten den Verdacht, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Vortest bestätigte diesen Umstand, dieser reagierte positiv auf THC und Kokain. Bei einer Durchsuchung von Person und Fahrzeug wurde dann auch noch eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei dem 20-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gestürzter Motorradfahrer

Holtland - Am Sonntagvormittag ist gegen 11:15 Uhr ein 46-jähriger Motorradfahrer im Bereich der Leeraner Straße gestürzt und hat sich hierbei schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr nach dem jetzigen Ermittlungsstand die Leeraner Straße in Richtung Leer und wollte auf einen rechtsseitigen Parkplatz eines Hotels/Restaurants abbiegen. Hierbei kam es zu einer Berührung mit dem Bordstein. Der Fahrer aus dem Bereich der Krummhörn zog sich eine Unterschenkelfraktur zu und musste in ein Leeraner Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde nur relativ leicht beschädigt.

Zwei Verkehrsunfallfluchten

Emden - Am 25.03. kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Boltentorstraße, dessen Verursacher/-in die Unfallstelle verließ, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hierbei hatte eine 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw der Marke Golf die o.g. Straße in Richtung Steinweg befahren, als ihr an einer Engstelle ein Pkw entgegenkam, dessen Führer/-in sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Folglich berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Zudem kam es bereits am 21.03. auf dem Parkplatz der OLB an der Johann-Wessels-Straße zu einem Unfall, dessen Verursacher/-in die Örtlichkeit ohne eine Schadensregulierung verließ. Dort hatte eine 72-jährige Fahrzeughalterin ihren Pkw der Marke VW Caddy gegen 09:00 Uhr abgestellt. Als diese ihren Pkw gegen 09:15 Uhr wieder nutzen wollte, musste sie eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel feststellen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

