POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Donnerstag, 31.03.2022

Pressemeldung der PI Leer/Emden für Donnerstag, 31.03.2022

Leer (ots)

Versuchter Einbruch in Geschäftshaus -Zeugen gesucht++Dieseldiebstahl aus Bagger -Zeugen gesucht++Drogen sichergestellt++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++Hundebiss -Zeugen gesucht-++

Versuchter Einbruch in Geschäftshaus -Zeugen gesucht-

Leer - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein bisher unbekannter Täter in die Räume eines Geschäftshauses in der Neuen Straße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Versuchen jedoch stand, so dass der Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen musste. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Dieseldiebstahl aus Bagger -Zeugen gesucht-

Uplengen - In der Zeit vom letzten Donnerstag bis zum jetzigen Mittwoch ist es unbekannten Tätern gelungen, aus einem Tank eines Baggers Diesel zu entwenden. Der Bagger stand auf einem frei zugänglichen Moorgelände an der Langen Straße in der Ortschaft Ockenhausen. Auch in diesem Fall melden sich Zeugen bitte bei der Polizeistation in Remels.

Drogen sichergestellt

Jemgum - Bei einer Verkehrskontrolle im Kolkweg der Ortschaft Holtgaste wurde einem 30-jährigen Pkw-Fahrer zum Verhängnis, dass Marihuana stark riecht. Bereits beim Ansprechen des Fahrers am geöffneten Fenster der Fahrertür fiel den Polizeibeamten der starke Geruch auf. Der Fahrer händigte freiwillig einen kleinen Mülleimer aus, in dem sich getrocknete Cannabisblüten befanden. Zudem fanden die Beamten eine kleine Dose, in der sich Amphetamine befanden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uplengen - Bei der Kontrolle eines 31-jährigen Pkw-Fahrers aus Uplengen in der Straße Alter Postweg in Remels gegen 15:45 Uhr mussten die Polizeibeamten feststellen, dass dieser keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Emden - Mit leichten Verletzungen ist am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein 57-jähriger Pkw-Fahrer in das Krankenhaus in Emden eingeliefert worden. Dieser war mit seinem Pkw auf der Leeraner Straße aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden Bus aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme bekam der Verursacher dann derart starke Kopfschmerzen, dass eine Zuführung zum Krankenhaus erforderlich wurde. Beide Fahrzeuge wurden zwar beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Hundebiss -Zeugen gesucht-

Emden - Mit einem Hundebiss in den Oberschenkel musste sich eine 30-jährige Emderin am 27.03. in das Krankenhaus begeben. Diese war am besagten Tag gegen 18:20 Uhr mit dem Fahrrad auf dem unteren Zwinger von der Tanzschule Löschen kommend in Richtung Tennisanlagen unterwegs, als ein schwarz-brauner Mischlingshund (ca. 30 cm groß) auf sie zu gerannt kam. Da das Tier an ihr hochsprang, musste sie vom Fahrrad absteigen. Diese Gelegenheit nutzte der Hund, um nach ihr zu schnappen. Da sie sich zu diesem Zeitpunkt an der Steigung zum oberen Zwinger befand, konnte sie mit dem Fahrrad nicht wegfahren. Erst als ihr dieses gelang, ließ auch der Hund wieder von ihr ab. Die Hundehalterin (ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, blonde lockige schulterlange Haare) rief fortlaufend nach ihrem Hund, jedoch ohne Erfolg. Sie nannte ihn "Bobby". Die Hundehalterin wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Emden zu melden. Auch Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich ebenfalls bei der Dienststelle in Emden zu melden. Die Geschädigte durfte das Krankenhaus nach Versorgung der Wunde wieder verlassen.

Verkehrsunfall durch gefährliches Überholmanöver

Westoverledingen - Am heutigen Morgen kam es gegen 07:20 Uhr auf der B 438 zwischen den Ortschaften Collinghorst und Folmhusen zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge sich der eigentliche Verursacher von der Unfallstelle entfernte. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem Lkw die o.g. Straße aus Richtung Folmhusen kommend in Richtung Collinghorst, als ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer von der Gegenspur ein Überholvorgang begann. Da dieser sich augenscheinlich völlig verschätzt hatte, musste der 49-jährige sein Fahrzeug stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Dabei überfuhr dieser einen Leitpfosten, der wiederum seinen Lkw leicht beschädigte. Der überholende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können, melden sich bei der Polizei in Rhauderfehn.

