Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 18.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Randalierer in Verbrauchermarkt

Am 17.04.2021, gegen 17.29 Uhr, wurde in einem Verbrauchermarkt eine randalierende Person gemeldet. Eine 18-jährige männliche Person habe im Markt diverse Lebensmittel und alkoholische Getränke konsumiert und weitere Kunden und Mitarbeiter des Marktes beleidigt. Des Weiteren habe die Person versucht, weitere Gegenstände aus dem Markt zu entwenden. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Beschuldigte aggressiv und uneinsichtig. Er wurde festgenommen und der Gewahrsamszelle der Polizei zugeführt. Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz ist, wird er am heutigen Sonntag dem Richter vorgeführt. Ziel ist es, ein beschleunigtes Strafverfahren durchzuführen.

Barßel - Mehrere Sachbeschädigungen

Zwischen dem 16.04.2021, 12.00 Uhr und dem 17.04.2021, 07.00 Uhr, kam es in Barßel in der Lange Straße zu zwei Sachbeschädigungen. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Tür eines Kiosks an der Lange Str. 11 mit einem Stein eingeworfen. Hierbei wurde die Scheibe der Kiosk-Tür beschädigt. Des Weiteren beschädigten die unbekannten Täter die äußere Verglasung der Schiebetür einer Apotheke in der Lange Str. 10 mittels unbekanntem Gegenstand. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen nimmt das Polizeikommissariat in Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0, entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung auf dem Schulgelände

Am Sonntag, 18.04.2021, um 0.10 Uhr, wird durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Holzschuppens der St.-Martin-Schule in der Fladderburger Straße beschädigt. Der Holzschuppen wird als Lager für Spielgeräte genutzt. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeikommissariat in Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0, entgegen.

Barßel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 17.04.2021, gegen 07.35 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw auf, der deutlich in Schlangenlinien fuhr. Außerdem überfuhr der Fzg.-Führer immer wieder die Mittellinie. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 54 Jahre alten Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,35 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein eingezogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 17.04.2021, gegen 11.30 Uhr, wurde ein 19 Jahre alter Verkehrsteilnehmer in Barßel in der Friesoyther Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Saterland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 17.04.2021, gegen 22.35 Uhr, kam es in Saterland, Näilound, zu einem Verkehrsunfall. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Pkw touchierte ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug. Der Fahrzeugführer selber blieb unverletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 40jährigen sichergestellt.

