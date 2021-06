Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Verkehrskontrolle - Überladung

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer Kontrollaktion am 31.05.2021 an der B 31, Parkplatz Bereich Hofgut Sternen, konnte ein osteuropäischer überladener Kleintransporter festgestellt werden. Neben dem privaten Ladegut befanden sich noch mehrere Insassen im Fahrzeug, was letztendlich nach einer Wiegung eine Überladung von über 30 % des zulässigen Gesamtgewichtes ergab. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben. Des Weiteren musste die Fahrzeugführerin eine Umladung des Ladegutes auf andere Fahrzeuge organisieren, um anschließend gesetzeskonform ihre Fahrt fortsetzen zu können

