POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.04.2022

++ Beleidigung und Bedrohung ++ Bedrohung ++ Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung ++ Trunkenheit am Steuer ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Beleidigung und Bedrohung

Am 30.03.2022 um 15:45 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte in einem Einsatz an der Deichstraße. Hier begegnete den Beamten eine offenbar alkoholisierte Person, welche achtlos eine vielbefahrene Fahrbahn überquerte. Die Beamten nahmen Kontakt zu dem Mann auf, welcher diese letztlich aufforderte, ihn nach Hause zu bringen. Dies lehnten die Beamten ab. Der 49-jährige Mann aus Leer reagierte daraufhin gereizt und beleidigte und bedrohte die Beamten. Nach Überprüfung der Alkoholisierung (2,06 Promille) entschieden sich die Beamten dafür, den Mann in Schutzgewahrsam zu nehmen. Aufgrund der ausgesprochenen Beleidigungen und bedrohenden Worte wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Bedrohung

Am Freitag, 01.04.2022 gegen 05:30 Uhr, wurde ein alkoholisierter 27-jähriger Mann aus Emden von einem Unbekannten in der Straße Neuer Markt vor einem dortigen Lebensmittelgeschäft unter Vorhalt eines Messers bedroht. Dazu äußerte der Täter, dass er den Bedrohten töten wolle. Das Opfer konnte den Unbekannten entwaffnen, woraufhin dieser flüchtete. Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: - ca. 183 cm groß, - ca. 30-38 Jahre alt, - blauer Pullover, - schwarze Jogginghose, - kurzes, schwarzes Haar, - Ohrring auf der rechten Seite. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung

Am Freitag, 01.04.2022 um 12:00 Uhr, befand sich der Geschädigte (40) in einer Unterkunft in der Althusiusstraße. Bei sich hatte er eine verschlossene Reisetasche. Diese wurde von einem anderen Mann (41), der sich ebenfalls in der Unterkunft aufhielt, mit einem Messer aufgeschnitten. Anschließend entnahm der Täter mehrere Medikamente und ein Messer des Geschädigten aus der Tasche. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde der Dieb durch Polizeibeamte durchsucht. Hierbei wurden bei ihm die Medikamente und die beiden Messer aufgefunden. Als der Geschädigte den Raum betrat, beleidigte der Täter diesen mit verschiedensten Ausdrücken und drohte, ihn umzubringen. Der Verursacher wurde entsprechend angezeigt.

Rhauderfehn - Trunkenheit am Steuer

Am 01.04.2022 um 10:55 Uhr stellten Polizeibeamte nach einem anonymen Hinweis einen alkoholisierten Fahrzeugführer im Straßenverkehr fest. Der 70-jährige Beschuldigte aus Rhauderfehn befuhr die Mühlenstraße mit einem PKW der Marke Skoda und wurde hier durch die Beamten kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Für das Strafverfahren wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 01.04.2022, zwischen 09:15 Uhr und 10:20 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen in der Johann-Wessels-Straße abgeparkten PKW der Marke BMW, Mini, und entfernte sich anschließend vom Ort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem grau/schwarzen Mini entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden. Zum Glück wurde der Unfall von einem Zeugen beobachtet, der einen Zettel mit dem Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges an dem Mini hinterließ. Die Ermittlungen dauern an. Weitere mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Emden melden.

