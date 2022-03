Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Der Frühling kommt - Polizei gibt Hinweise zum Start der Motorradsaison

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Emden (ots)

Mit dem offiziellen Frühlingsanfang am kommenden Sonntag und steigenden Temperaturen beginnt für viele Motorradfahrer jetzt die neue Zweiradsaison. Doch die schmale Silhouette der Zweiradfahrer wird schnell übersehen, wodurch es oftmals zu gefährlichen Situationen kommt. Im vergangenen Jahr wurden im Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück, von den Ostfriesischen Inseln bis zum Teutoburger Wald, zehn Motorradfahrer tödlich und 126 schwer verletzt. Grund genug, den Bikern frühzeitig nützliche Tipps und Hinweise an die Hand zu geben, damit das Ausflugsziel auch sicher erreicht wird.

Gerade zu Beginn der Saison ist es wichtig, sich erstmal wieder mit der eigenen Maschine vertraut zu machen. Deshalb rät die Polizei jedem Motorradfahrer, Fahrtests durchzuführen. Hierbei können insbesondere auch Fahr- und Sicherheitstraining helfen. Solche Trainings sind eine gute Investition für die eigene Sicherheit und werden für Motorradfahrer und andere Zielgruppen durch Kommunen in Zusammenarbeit mit der Polizei angeboten. Auch die Präventionsteams der Polizei werden in den nächsten Wochen unterwegs sein, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, rät den Zweiradfahrern grundsätzlich: "Fahren Sie defensiv und besonnen und erliegen Sie nicht der Begeisterung der Geschwindigkeit. Rechnen Sie auch jederzeit mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer, um die eigene Reaktionszeit zu verringern."

Zu gefährlichen Situationen kommt es desöfteren durch das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer, welche beispielsweise die Vorfahrt bzw. den Vorrang der Motorradfahrer nicht beachten. Oftmals werden Zweiradfahrer schlichtweg übersehen oder aber deren Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Die Polizei rät den Motorradfahrern deshalb, selbst bei kurzen Fahrten, eine gut sichtbare und komplette Schutzbekleidung zu tragen, welche im Ernstfall schwerste Verletzungen minimieren kann. "Tragen Sie Schutzkleidung mit der Sie gut sichtbar sind, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern gut wahrgenommen werden. Hierbei kann auch das zusätzliche Tragen einer Warnweste helfen, so Ellermann.

Um Unfälle mit Motorradfahrern zu vermeiden, sollten Autofahrer nun wieder mit vermehrten Zweirädern auf den Straßen rechnen. Ellermann: "Achten Sie insbesondere auch beim Abbiegen oder Überholen auf die schmale Silhouette von Motorradfahrern, unterschätzen Sie die Geschwindigkeit der Zweiräder nicht", so Ellermann weiter. Zu den Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen zählen immer noch die nicht angepasste Geschwindigkeit und die eigene Selbstüberschätzung. So verzeichnete die Direktion im Jahr 2021 insgesamt 451 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern. Jeder dritte Unfall endete dabei mit Schwerverletzten oder gar Getöteten. Die Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Osnabrück für das Jahr 2021 wird am 4. April vorgestellt.

