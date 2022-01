Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenend-Pressebericht der PI Boppard

Gondershausen (ots)

Gondershausen - Wohnwagenbrand

Am frühen Samstagmorgen wurden Anwohner am Ortsrand von Gondershausen auf einen brennenden Wohnwagen aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der seit Monaten ungenutzte Wohnwagen brannte komplett aus. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

