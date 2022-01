Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Bendorf

Bendorf (ots)

In der Nacht vom 12.01.2022 auf den 13.01.2022, parkte der Geschädigte seinen PKW in der Engerser Landstraße Straße in Bendorf.

Ein unbekannter flüchtiger PKW beschädigte beim vorbeifahren den linken Seitenspiegel des BMW. Dabei verlor der flüchtige Teile seines rechten Seitenspiegels am Unfallort.

Die Ermittlungen der Polizei Bendorf ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Skoda Fabia handeln muss.

Wer hat den Vorfall gesehen? Wem ist ein beschädigter rechter Seitenspiegel bei einem Skoda Fabia aufgefallen?

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell