Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Weißenthurm (ots)

Am 11.01.2022 kam es zwischen 17 und 20 Uhr in Weißenthurm in der Straße "Am Glückauf" zu einem Verkehrsunfall. Der Eigentümer eines dort geparkten PKW stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug frische Unfallschäden an seinem Fahrzeug fest. Die Beschädigungen deuten darauf hin, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten PKW kollidierte. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen.

Sollten Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, wenden Sie sich bitte unter 02632-921 0 an die Polizeiinspektion Andernach.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell