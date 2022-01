Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presserstmeldung: Brennendes Wohnmobil mit Gebäudeschaden

Koblenz (ots)

Aktuell brennt ein in einem Carport abgestelltes Wohnmobil in der Lehnenstraße in Beltheim. Die Flammen haben auch ein angrenzendes Wohngebäude beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten sind im Gange, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Es wird zum Sachverhalt nachberichtet.

