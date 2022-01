Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Täter erbeuten Ladenkasse und Bekleidung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

08.01.2022, 19.30 Uhr - 09.01.2022, 22.05 Uhr

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr und Sonntagabend 22.05 Uhr in eine Boutique in der Goethestraße eingebrochen. Wie hoch der dabei angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach ersten polizeilichen Feststellungen gelangten die Täter über den rückwärtigen Hauseingang ins Gebäude. Über eine gewaltsam geöffnete Nebentür verschafften sich die Täter anschließend Zugang zu den Räumlichkeiten des Bekleidungsgeschäftes. Im Verkaufsraum erbeuteten die Unbekannten anschließend die Ladenkasse mit derzeit unbekanntem bargelten Inhalt und mehrere noch festzustellende Bekleidungsstücke. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Aktivitäten beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell