Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgängerin beim Queren der B1 vom BMW erfasst und schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Lelm, B1

08.01.2022, 10.40 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin ereignete sich am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 1, an der Abzweigung zur Landesstraße 641.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr ein 65 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt gegen 10.40 Uhr mit seinem BMW die Landesstraße 641 aus Richtung der Ortschaft Lelm in Richtung der Bundesstraße 1.

An der Einmündung zur B 1 fährt er rechts an einem dort wendenden Opel Movano-Transporter vorbei und biegt nach links auf die Bundesstraße 1 in Richtung Sunstedt ab.

Hierbei übersieht er eine 35 Jahre alte Fußgängerin, die zuvor als Beifahrerin den Transporter Opel Movano verlassen und die B1 zu Fuß überquert hat.

Der 65-Jährige erfasst mit seinem BMW die Fußgängerin. Die 35-Jährige wird über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und kommt auf dem Asphalt zum Liegen. Hierbei zieht sie sich schwere Verletzungen zu und wird mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell