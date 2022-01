Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tankstelle überfallen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Triftweg

08.01.2022, 06.57 Uhr

Ein unbekannter Täter überfiel am Samstagmorgen die Tankstelle in der Straße Triftweg in Helmstedt und forderte von der Angestellten die Herausgabe des Bargeldes. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Es wurden keine Personen verletzt.

Am frühen Samstagmorgen betrat ein unbekannter Mann die Tankstelle im Triftweg. Sofort bedrohte er die Angestellte und forderte diese auf, ihm das vorhandene Bargeld zu geben. Mit der erlangten Beute flüchtete er aus dem Geschäft und rannte in Richtung der Straße Schäferkamp. Die Kassiererin rief umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter nicht festgenommen werden. Der Täter sprach mit einem osteuropäischem Akzent. Er war schlank und dunkel gekleidet.

Der Täter könnte in Nebenstraßen von Fußgängern oder Zeitungsausträgern gesehen worden sein, die dem Vorfall in diesem Moment keine Bedeutung zugemessen haben. Deshalb bittet die Polizei alle Personen, die sich zwischen 06.30 Uhr und 07.10 Uhr in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell