Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Detmerode

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Freitag, zu Samstag versuchte ein bislang unbekannter Täter, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses, im Kurt-Schumacher-Ring einzubrechen. Der Täter versuchte über den Balkon in die Wohnung zu gelangen. Aus bislang ungeklärten Gründen ließ er dann von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Wolfsburg bittet um mögliche Zeugen- oder Täterhinweise.

