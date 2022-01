Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch ausgehobene Gullydeckel

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 01.01.22, um 07:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er im Bereich des Sportzentrums ausgehobene Gullydeckel am Straßenrand festgestellt habe. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten Am Sportzentrum, sowie in der Neustadter Straße jeweils einen fehlenden Gullydeckel am Fahrbahnrand feststellen, welche durch unbekannte Täter entwendet worden waren. Ob die Tat in Zusammenhang mit der Silvesternacht steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

