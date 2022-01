Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Vandalismus

Güstrow (ots)

Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht eine Laterne gewaltsam abgeknickt und schließlich vom Sockel abgebrochen. Die zirka drei Meter hohe Laterne stand in den Wallanlagen vor der Kreisverwaltung in Güstrow an einen Gehweg in der Nähe des Stadtgrabens. Im Anschluss wurde die Laterne zur zirka 50 Meter entfernten Kreisverwaltung getragen und dort an die Fassade gelehnt. Beobachtungen und Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow jederzeit entgegen.

Bernhardt PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell