Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallbeteiligte gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 07:20 Uhr, erfasste eine unbekannte Autofahrerin an einem Zebrastreifen am Kreisverkehr Horster Straße/Roßheidestraße eine 15-jährige Fahrradfahrerin. Die Autofahrerin kümmerte sich um die 15-Jährige und fragte auch nach, ob alles in Ordnung sei. Dies bestätigte die Jugendliche. Daraufhin setzte die Frau die Fahrt fort.

Im weiteren Verlauf wurde die Jugendliche in einem Krankenhaus mit leichten Verletzungen versorgt. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden. Gesucht wird jetzt die unbekannte Autofahrerin. Die ca. 40-50 Jahre alte Frau soll einen silbernen VW gefahren haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Anmerkung der Polizei: Bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und generell bei allen Unfällen mit Verletzten, informieren Sie bitte immer die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell