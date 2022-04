POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.04.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Diebstahl von Tabakwaren

Am 04.04.2022 wurde gegen 17:57 Uhr der Diebstahl von Tabakwaren aus einem Discounter an der Rhauderwieke mitgeteilt. Eine Mitarbeiterin beschreibt, dass sich eine männliche Person zu den Tabakwaren an einer Kasse begeben hätte und dort ca. 20 Schachteln Zigaretten aus der Auslage entnahm und einsteckte. Anschließend verließ der Mann trotz Ansprache durch eine Mitarbeiterin den Laden und entfernte sich fußläufig. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um eine ca. 30-jährige männliche Person handeln, der ca. 175 cm groß und von normaler Statur ist. Der schwarzhaarige Mann mit dunklem Vollbart trug eine dunkelblaue Steppjacke, einen dunklen Pullover und hellblaue Jeans. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zur Person oder zum Sachverhalt geben können, werden gebeten die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Kraftfahrzeug In der Zeit vom 31.03.2021, 16:00 Uhr bis zum 03.04.2022, 17:00 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem Diebstahl von Werkzeug und Dieselkraftstoff aus einem Transporter. Unbekannte Täter öffneten das Fahrzeug durch Einwirken auf den Schließmechanismus und entwendeten einen Akku-Bohrer aus dem Innenraum. Ebenso wurden aus dem Fahrzeugtank 50 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und bitte mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit den Dienststellen in Rhauderfehn oder Leer in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Am 03.04.2022 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:15 Uhr an der Hindenburgstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen einen Zaun und riss die dazugehörigen Betonpfeiler aus der Bodenverankerung. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei auf Borkum aufzunehmen.

