POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.04.2022

Borkum - Farbschmierereien

In der Zeit vom 05.04.2022, 18:00 Uhr bis zum 06.04.2022, 07:40 Uhr kam es im Stadtbereich auf Borkum zu Farbschmierereien. Bislang wurden fünf Örtlichkeiten festgestellt, die mit grüner Sprühfarbe verschmutzt wurden. Als Elemente wurden Sprüche und Zeichen aufgesprüht. An der Bahnhofstraße wurde ein Schriftzug an einer weißen Hauswand hinterlassen und ein Garagentor in der Wilhelm-Bakker-Straße wurde mit der Zahl 187 bemalt. Weitere Schmierereien fanden sich am Isdobben an einem Garagentor, an einem Toilettenzugang am Georg-Schütte-Platz und auf einer weißen Wand am Bahnhofspfad. Die Polizei Borkum bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, die Dienststelle zu kontaktieren.

Ostrhauderfehn - Sachbeschädigung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr Am 06.04.2022 kam es gegen 22:33 zu der Meldung einer Sachbeschädigung an der Kirchstraße. Ein Zeuge berichtete, dass eine männliche Person dort zwei Bushaltestellen mit gelber Farbe besprühen und dort obszöne Bemerkungen persönlicher Natur aufbringen würde. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte einen amtsbekannten 33-jährigen Mann an einer der Bushaltestellen feststellen. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der Mann sich auf einem Fahrrad der Situation zu entziehen, konnte aber durch die Einsatzkräfte angehalten werden. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann entsprechende Farbdosen mit sich führte und das er zudem erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille, welcher den zulässigen Wert für Fahrradfahrer um mehr als ein Promille übersteigt. Es wurden weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt, nach dessen Beendigung der 33-jährige aus gefahrenabwehrenden Gründen vorübergehend im polizeilichen Gewahrsam verblieb. Der Mann aus dem Bereich Ostrhauderfehn muss sich nun in mehreren Straftaten verantworten.

Emden - Geldbörsendiebstähle

Am 06.04.2022 wurde durch eine 60-jährige Frau aus Moormerland bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt, dass ihr gegen 10:30 Uhr bei einem Einkauf in einem Discounter in Emden in der Straße "Am Südbahnhof" die Geldbörse aus einer Tasche im Einkaufswagen entwendet worden war. Den Diebstahl habe sie dann erst an der Kasse bemerkt. Die Geschädigte konnte sich aber rückwirkend daran erinnern, dass sich beim Einkauf eine junge Frau in ihrer direkten Nähe aufgehalten hatte, dann aber schnell aus dem Laden verschwunden war. Zu einem ähnlichen Sachverhalt kam es gegen 11:50 Uhr in einer weiteren Filiale des Discounters in der Straße "Lookvenne" in Emden. Hier beobachtete ein Zeuge eine Situation, in welcher eine junge Frau die Geldbörse aus der am Einkaufwagen angehängten Tasche einer 81-jährigen Emderin an sich nahm. Der Zeuge, ein 78-jähriger Emder, reagierte sofort und konnte dann zusammen mit der Geschädigten die verdächtige 34-jährige Frau bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Die Tatverdächtige, die derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den Taten wird im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft.

Weener - Unfall auf der Autobahn

Am 07.04.2022 kam es gegen 08:25 Uhr auf der BAB 31, Höhe im Bereich Weener in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Unfall, als ein 73-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund von Aquaplaning, ins Schleudern gerät. In der Folge touchierte er die Mittelschutzplanke und kam anschließend auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Der 73-jährige und seine 72-jährige Beifahrerin, beide aus Hamburg, wurden mittels Rettungswagen mit leichten Verletzungen vorsorglich in Krankenhäuser verbracht. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zum Zwecke der Maßnahmen war der Hauptfahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt.

