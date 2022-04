Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Sonntag, 10.04.2022

Leer (ots)

++Randalierer++Entwendeter Zigarettenautomat in den Dünen++Verglasung eines Pkw eingeschlagen++2 x Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und leicht verletzter Person++

Randalierer

Leer - Gegen 02:45 Uhr des Sonntagmorgen zeigte sich ein 29-jähriger Mann aus dem Bereich Apen äußerst aggressiv in der Diskothek am Windelkampsweg. Folglich erhielt dieser durch die Polizeibeamten einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Da er diesem partout nicht nachkommen wollte, musste dieser in Gewahrsam genommen werden. Das hielt den jungen Mann aber nicht davon ab, die eingesetzten Beamten massiv zu beleidigen und zu bedrohen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Entwendeter Zigarettenautomat in den Dünen -Zeugen gesucht-

Borkum - Durch Passanten wurde am Samstag in den Dünen im Bereich des Kurparks hinter dem ehemaligen Feuerwehrhaus ein Zigarettenautomat aufgefunden, den die Täter mit Zweigen verdeckt hatten. Die Polizeibeamten mussten bei der Aufnahme des Sachverhaltes feststellen, dass die Täter versucht hatten, den Automaten aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Der ursprüngliche Standort des Automaten war die Neue Straße. Dort war das Fehlen bereits Ende März aufgefallen. Aufgrund der Schwere des Automaten geht die Polizei davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei auf Borkum

Verglasung eines Pkw eingeschlagen -Zeugen gesucht-

Leer - Ein 25-jähriger Geschädigter aus dem Bereich Leer musste am Samstagmorgen feststellen, dass bisher unbekannter Täter die Front- und Heckscheibe seines Pkw Ford, der in der Augustenstraße abgestellt war, eingeschlagen hatten. Da aus dem Fahrzeuginneren nichts entwendet wurde, gehen die Polizeibeamten von einer gezielten Beschädigung der Scheiben aus. Die Ermittlungen zum Fall wurden aufgenommen. Personen, die Angaben zur Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

2 x Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Leer/Moormerland - Am Samstagabend mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich Weener in der Reimersstraße in Leer gegen 20:30 Uhr feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis zum Führen des Pkw hat. Bei der Gesprächsführung mit dem Mann nährte sich der Verdacht, dass dieser den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat auch ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Bergen nahe Celle einen Pkw geführt. Geschehen war dieses kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag auf der A 31 nahe der Anschlussstelle Neermoor. Auch hier bestätigte ein Vortest den Verdacht einer Beeinflussung. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und leichtverletzter Person

Westoverledingen - Gegen 02:35 Uhr des Sonntages ist auf der Großwolder Straße nahe der Ortschaft Steenfelde ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw der Marke BMW von der Fahrbahn abgekommen. Dieser musste, so seine Angaben, einem Tier, welches auf der Fahrbahn lief, ausweichen. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer aus dem Bereich Rhauderfehn verletzte sich zur Verwunderung von Polizei und Rettungsdienst nur leicht, musste aber dem Krankenhaus in Papenburg zugeführt werden. Der Pkw hingegen war schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehren aus Völlen und Völlenerfehn war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

