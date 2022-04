Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.04.2022

++Brand eines Einfamilienhauses auf Borkum++Verkehrsunfallfluchten (2) ++Unerlaubte Abfallentsorgung (Foto)++

Borkum - Brand eines Einfamilienhauses

Am 10.04.2022 wurde der Polizei Borkum gegen 13:56 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "De Dreehauk" gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Dachstuhl des betroffenen Wohnhauses in Brand geraten. Die betroffenen Bewohner die sich nach der Brandentdeckung bereits aus dem Haus begeben hatten, wurde vorsorglich rettungsmedizinisch versorgt, blieben aber körperlich unverletzt. Die Feuerwehr Borkum war im Einsatz und brachte das Feuer unter Kontrolle. Am Gebäude entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei Borkum hat die Brandsache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu Ursache dauern an.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 10.04.2022 kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schlosspark" in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Mercedes und verursachte dabei einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 10.04.2022, 15:00 Uhr bis zum 11.04.2022, 08:45 Uhr kam es auf der Lienbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich bei einem Rangiermanöver einen geparkten Pkw Toyota in Blau, welcher auf der Lienbahnstraße, kurz vor der Einmündung zum Kranstraßengang, abgestellt war. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Detern -Unerlaubte Abfallentsorgung (Foto) In der Zeit vom 02.04.2022 bis zum 03.04.2022 wurde am Heuweg in der freien Natur eine große Menge Altreifen illegal entsorgt. Da es sich um mindestens hundert Reifen handelt, sind diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem großen Fahrzeug dorthin transportiert worden. Da die Tatörtlichkeit an einer am Wochenende besonders frequentierten Straße liegt, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

