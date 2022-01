Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Messgerät beschädigt

Laar (ots)

Am Freitag kam es gegen 21.30 Uhr auf in Höhe des Sportplatzes Grenzland Laarwald an der Coevordener Straße in Laar zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten ein am Straßenrand aufgestelltes Geschwindigkeitsmessgerät des Landkreises Grafschaft Bentheim. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzten.

