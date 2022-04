Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Präventionskampagne der Polizeiinspektion Leer/Emden- Betrugsmittwoch-Klüger als der Betrüger Teil 10. Heute: Falsche Handwerker

PI Leer/Emden (ots)

Falsche Handwerker/Dachdecker

Nicht selten kommt es vor, dass eine fremde, in der Regel männliche, Person an einer Haustür erscheint und sich als angeblicher Dachdeckermeister vorstellt. Die Personen erzählen den jeweiligen Hausbewohnern, dass "zufällig im Vorbeifahren" der schlechte Zustand des Daches aufgefallen wäre und die Person als Handwerker wolle nur vorsorglich auf den Umstand hinweisen. Dann teilt der angebliche Handwerker den Hausbewohnern mit, dass unbedingt eine Dachreinigung und neue Beschichtung benötigt würde, ansonsten würden balg erhebliche Schäden an dem betreffenden Dach entstehen. Die anbietenden Personen machen auf den ersten Blick einen kompetenten und überzeugenden Eindruck. Wenn die oder der Angesprochene interessiert sind, wird umgehend ein sog. "Vertrag" vorgelegt, der dann als Auftrag unterschrieben werden soll. Dieser Vertrag hat seine Tücken, denn dort ist wahrscheinlich nicht mal der korrekte Namen der Firma, eine Adresse oder ein Ansprechpartner, Gerichtsstand etc. vermerkt. So soll Druck ausgeübt werden und ein Rücktritt vom Vertrag vermieden werden. Verträge dieser Art sind nicht rechtskonform. Nachträgliche rechtliche Schritte sind möglich, aber schwierig. Wichtig ist hier außerdem zu beachten, dass dann nicht nur die anschließende zumeist unprofessionelle Ausführung der Arbeit zum Problem wird, sondern auch der Umstand, dass es sich um Schwarzarbeit handelt.. Die Polizei rät, solche spontanen Angebote an der Haustür, die ungeahnte Kosten nach sich ziehen und ohne Anfrage erfolgen, sofort und direkt abzulehnen. Die wenigsten Anbieter dieser Haustürgeschäfte haben eine tatsächliche Dachdeckerausbildung, die für eine fachgerechte Ausführung notwendig ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell