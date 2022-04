Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ "Car-Freitag" Treffen der Autotuner ++ Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ++

PI Leer/Emden (ots)

Leer - "Car-Freitag"

Am Freitag kam es in Leer ab 14:00 Uhr dem Parkplatz am Emspark im Rahmen des sog. "Car-Freitag" zu einem Treffen der Autotuning-Szene, mit überörtlicher Beteiligung. Insgesamt konnten ca. 500 Fahrzeug und 1000 Teilnehmer gezählt werden. Die Polizei führte eine Standkontrolle durch, in der 70 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Gegen 55 Personen wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gefertigt, Gegen zwei Personen wurden Strafanzeigen wegen fehlender Pflichtversicherung gefertigt. Gegen 20:00 Uhr wurde die Veranstaltung von der Polizei aufgelöst, da es vermehrt zu Ruhestörungen und riskanten Fahrmanövern kam. Im Nachgang wurde der Diebstahl einer Nissenleuchte und eines Leitkegels bemerkt. Hier wurde eine Diebstahlsanzeige gegen Unbekannt gefertigt. Ansonsten gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Leer- Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung

Am Samstagmorgen, gegen 06:45 Uhr, betrat ein 46jähriger Mann aus Leer die Dienststelle in Leer und randalierte im dortigen Vorraum. Der stark alkoholisierte Mann wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in eine Zelle begleitet. Dabei biss er einen Polizeibeamten in den Finger und spuckte eine Polizeibeamtin an. Den Mann erwartet neben einer Kostenrechnung für die Unterbringung auch eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten und eine wegen Beleidigung. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

