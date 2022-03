POL-OH: Verkehrsunfall bei Verfolgungsfahrt - Rollerfahrer gestürzt und leicht verletzt

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Geschäft Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen (12.03.), gegen 5.10 Uhr, in ein Geschäft in der Breitenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher vier Displays mit Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsraum und luden diese zum Abtransport auf ein Fahrrad. Bei der anschließenden ...

