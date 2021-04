Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

06. April 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.04.2021 - Büchen

Am 03. April 2021 kam es gegen 09:45 Uhr in der Lauenburger Straße in Büchen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ging eine 22- jährige Möllnerin auf dem Fußweg der Lauenburger Straße vom Bahnhof in Richtung Ortsmitte. In Höhe eines Einkaufsmarktes wollte ein blauer Ford Fiesta mit Ratzeburger Kennzeichen vom Parkplatz auf die Straße fahren. Der Fahrer übersah die Fußgängerin und fuhr diese mit dem Auto an. Ohne sich um die leicht verletzte 22- Jährige zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen setzte er seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt - gräuliche Haare - beige/ graue Jacke mit roten Applikationen im Bereich des Kragens.

Wer kann Angaben zum Unfall, dem Ford Fiesta oder seinem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Büchen unter der Telefonnummer: 04155/ 4989-0 entgegen.

