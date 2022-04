Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Diebe stehlen Wohnmobil

Ahaus-Wüllen (ots)

Ein Wohnmobil entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Ahaus-Wüllen. Zu der Tat kam es an der Straße Scharfland, wo das Fahrzeug auf einem Parkstreifen gestanden hatte. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug der Marke Pössl vom Typ Road Cruiser mit BOR-Kennzeichen. Am Heck war zum Zeitpunkt der Tat ein Fahrradträger montiert. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell