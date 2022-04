Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Montag eine 75 Jahre alte Pedelecfahrerin aus Bocholt bei einem Unfall an der Kreuzung Mussumer Höfgraben / Am Ries zu. Sie hatte den Radweg des Mussumer Höfgrabens in Richtung Schlavenhorst befahren, als ihr von einer 81 Jahre alten Autofahrerin aus Bocholt die Vorfahrt genommen wurde und es zum Zusammenstoß kam. Die Autofahrerin kam von der Straße Am Ries. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Bocholterin zwecks ambulanter Behandlung ins Krankenhaus.

