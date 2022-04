Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fußgänger leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger in der Nacht zum Samstag in Borken erlitten. Der 18-Jährige wollte eigenen Angaben zufolge gegen 02.30 Uhr die Bocholter Straße in Richtung Leo-Müller-Straße queren. Dabei habe ihn ein dunkler Pkw erfasst. Der Fahrer habe einige Meter entfernt kurz angehalten und sei anschließend weitergefahren, ohne auszusteigen, so der Borkener. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

