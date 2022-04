Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Gegen parkendes Auto geprallt und geflüchtet

Südlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Wochenende in Oeding hinterlassen. Der beschädigte grau lackierte Opel hatte an der Burloer Straße gestanden. Das Spurenbild lässt darauf schließen, dass ein Radfahrer das Auto im Vorbeifahren in Richtung Mühlenstraße gestreift hat Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

