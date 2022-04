Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Papiercontainer in Flammen

Gronau (ots)

In Brand gesetzt haben nach ersten Erkenntnissen Unbekannte am Montag einen Papiercontainer in Gronau. Dazu kam es gegen 15.50 Uhr an der Laubstiege. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

