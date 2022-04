Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gauner gaben sich per WhatsApp als Sohn aus

Gescher (ots)

Kriminelle haben am Montag eine Frau in Gescher mit der WhatsApp-Masche um Geld gebracht. Die Betrüger hatten sich über den Messengerdienst bei ihr gemeldet. Sie gaben vor, dass die Nachricht vom Sohn der Geschädigten stamme. Weil sein eigenes Handy beschädigt sei, bat der vermeintliche Sohn um das Begleichen von zwei Rechnungen per Online-Banking. Die Frau überwies das Geld in dem Glauben, ihrem Familienangehörigen zu helfen. Im Nachhinein stellte sich bei einem Telefonat mit dem wirklichen Sohn der Betrug heraus.

Die Täter waren in diesem Fall mit einer Vorgehensweise erfolgreich, die derzeit verstärkt in Erscheinung tritt. Die Gauner geben sich als enger Angehöriger aus und behaupten, über ein Handy mit neuer SIM-Karte den Kontakt aufzunehmen. Zugleich bitten sie, für eine Zahlung einzuspringen. Die Täter nutzen so gezielt die Bereitschaft aus, einem Familienmitglied helfen zu wollen. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Wer eine derartige Nachricht von einer unbekannten Nummer erhält, sollte darauf nicht eingehen.

