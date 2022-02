Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots)

Eine Fußgängerin (25) aus Dorsten ist am Mittwoch, 16.2., gegen 18.45 Uhr auf dem Fußgängerüberweg am Ostwall, Höhe Kappusstiege, vom abbiegenden Auto eines 59-jährigen Norderneyers angefahren worden. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell