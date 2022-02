Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck: Als vor ihm ein Radfahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn der Heringstraße fuhr, steuerte ein 34-jähriger Autofahrer aus Herne in den Gegenverkehr, um dem Radfahrer auszuweichen, und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto eines Gelsenkircheners (34). Dieses stieß daraufhin gegen eine Straßenlaterne. Das war am Dienstag, 15.2., gegen 14.15 Uhr. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Der Radfahrer beging Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Eine Beschreibung des Radfahrers liegt nicht vor.

Bottrop: Ein schwarzer VW Tiguan ist in einem Parkhaus an der Schützenstraße am Dienstag, 15.2., im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15.15 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Sachschaden: ca. 1.500 Euro.

Dorsten: An der Wulfener Straße in Lembeck sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 15.2, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 9.30 Uhr zwei hintereinander geparkte Autos beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Beschädigt wurden ein weißer Nissan Juke und ein blauer VW Golf. Sachschaden: ca. 2.500.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111

