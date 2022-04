Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektroroller entwendet

Gronau (ots)

Ein Dieb hat am Montag in Gronau einen E-Scooter gestohlen. Der elektrische Tretroller hatte im Hausflur eines Wohn- und Geschäftshauses an der Pfarrer-Reukes-Straße gestanden. Die Tat ereignete sich dort gegen 15.40 Uhr. Bei der Tatbeute handelt es sich um ein schwarz lackiertes Fahrzeug des Herstellers Segway. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

